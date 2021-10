A Leggo,ha parlato dell'addio di Ronaldo e di Allegri: "La Juve ha perso sicuramente un sacco di gol. È stata una separazione pesante soprattutto in questa fase iniziale. C’è stato come un shock e ora i bianconeri devono rincorrere, ma hanno la qualità per farlo. Allegri? Max ha vinto tanti scudetti con tante squadre diverse, con tanti giocatori diversi. Riesce a tirare fuori il meglio del carattere dei suoi giocatori".