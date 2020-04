Pierluigi Casiraghi ha dato tanto al calcio italiano negli anni '90 e ha parlato nel corso di Casa Sky Sport. Casiraghi ha detto la sua sulla prossima ripresa della Serie A. Ecco le sue parole: "​Bisogna cercare di finire i campionati, anche l'Uefa sta spingendo per questo. La fattibilità è molto difficile, soprattutto nell'immediato, credo ci vorranno mesi. Bisogna salvaguardare la salute, non solo dei giocatori ma di tutte le persone che lavorano nel mondo del calcio. Corsa scudetto? La Lazio è la squadra più penalizzata, aveva più entusiasmo di tutti ed era la favorita. Inter e Juventus stavano andando avanti in maniera più altalenante, quest'interruzione è un punto di domanda. Bisognerà capire tante cose, il vantaggio di avere una rosa più lunga può fare la differenza".