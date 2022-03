Anche l'ex calciatore della Juve, Pierluigi Casiraghi, ha voluto commentare quanto è accaduto nella mattinata di ieri durante l'incontro tra la società bianconera e l'entourage di Paulo Dybala. Queste le parole rilasciate ai microfoni de La Stampa.



'Il divorzio può essere un vantaggio per entrambi e alla fine non credo si poteva fare diversamente. La Juve non fa scelte al buio e avrà i suoi motivi e i suoi piani, mentre Dybala trovare può trovare nuovi stimoli altrove e avrà una grande occasione di rilancio'.