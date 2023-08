Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, ha parlato a Sportiitalia ed è tornato sulle vicende giuridiche che hanno coinvolto la Juve: "Noi come Lega abbiamo scelto per rispetto di non commentare, soprattutto quando la giustizia è in corso. La Lega non commenta la giustizia sportiva, nemmeno il suo presidente. E’ evidente che bisogna accelerare le tempistiche ed avere una parola certa in tempi rapidi"."Spesso viene sottovalutata, rispetto invece alle eccellenze che ha a livello di proprietà: il tifoso, l’industriale, lo straniero, i fondi d’investimento. Pensate anche ai fondi tifosi, tipo Commisso e la Fiorentina. Questo dà ricchezza alla Serie A, c’è maggior varietà e un grande contributo".