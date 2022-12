Le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzoal Corriere della Sera:«Il pagamento dei tributi sospesi riguarda tutti gli sport. In audizione in Senato lo hanno sottolineato tutti, non solo la Lega A. E ringrazio il basket per il supporto che ha dato alle nostre comuni istanze. Ci si concentra sul calcio per il suo “peso”. Quindi sì, forse l’opinione pubblica sarà condizionata dal caso Juve ma sarebbe bello si ricordasse che il calcio — con ilgettito fiscale, che tutte le società vogliono assicurare — sostiene lo sport in Italia…