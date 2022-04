Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto al Corriere della Sera, tra le altre cose ha parlato del Decreto Crescita:



"Resta uno strumento che ha una sua utilità, purché non se ne abusi. Sarebbe meglio introdurre forme di incentivi per chi utilizza giocatori italiani. Per esempio, perché non premiare le squadre che impiegano un maggior numero di calciatori convocabili per le Nazionali?".