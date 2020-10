Iker Casillas è stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo nel Real Madrid, e i due sono rimasti legati da una bella amicizia. Come si evince anche dalle parole del portiere spagnolo, da poco ritiratosi. Ecco cos'ha detto infatti Casillas a Sportweek parlando record di presenze in Champions League: "Ronaldo a 174? Sì, e mi supererà presto, ma questo è il bello dei record. Sono fatti per essere battuti. Lo vedo bene fisicamente e se non avrà problemi fisici mi supererà alla grande. La Juventus? Una gran bella squadra". L'ex estremo del Real ha 181 presenze all'attivo, 7 in più di CR7.