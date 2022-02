Nelle prime ore della giornata di oggi, il mondo è stato destabilizzato dall'attacco della Russia ai danni dell'Ucraina che, fanno presagire all'inizio di una vera e propria guerra. In tanti si sono voluti esporre su questo argomento e anche i campioni dello sport hanno voluto dire la loro. Tra questi, anche l'ex portiere del Real Madrid Iker Casillas ha voluto esprimere il suo pensiero e per farlo ha scelto la via dei social. Questo il suo messaggio su Twitter: 'Non siamo ancora usciti da una pandemia e iniziamo una guerra. Siamo fuori di testa'.