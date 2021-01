A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good night everyone!! See you tomorrow. Maybe.... — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 10, 2021

Il, al netto della sconfitta contro la Juventus, si è confermata come grande sorpresa per la lotta scudetto in questa prima parte di campionato, rilanciando ai massimi livelli alcuni propri pezzi pregiati come, uno dei più forti portieri in circolazione in passato accostato anche alla Juventus. Sulle sue qualità non ha dubbi la leggenda, che ha esaltato l’estremo difensore rossonero attraverso un post su Twitter: “Secondo il mio parere, Donnarumma deve giocare in un club con più tradizione. Errore mio! Il Milan ha tanta tradizione. Intendo con più importanza in Europa in questo momento”.