Iker Casillas, ai microfoni di Sky, ha parlato di Juve e Buffon. Ecco le sue parole.



ATALANTA-REAL - "L'Atalanta l'anno scorso è arrivata alla fase finale della Champions, giocando un calcio allegro e dinamico. Sta lottando con le grandi per la Champions, poi per lo scudetto. Devi avere rispetto per l'Atalanta".



BUFFON - "Non mi sorprende, lo invidio. Se pensassi di poter giocare, lo farei. Finché un giocatore ha l'attitudine e la voglia deve continuare".



JUVE CHAMPIONS - "Avere Cristiano in squadra ti porta a essere candidata per la Champions. Lo conosco, è un amico, giocatori fuori dal comune che sta dando tanto".