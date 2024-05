Casertana-Juventus Next Gen, la cronaca

Casertana-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali

Casertana

Venturi

Celiento

Toscano

Carretta

Damian

Curcio

Sciacca

Casoli

Calapai

Montalto

Anastasio

Juventus Next Gen

Daffara

Savona

Muharemovic

Stramaccioni

Mbangula

Damiani

Hasa

Rouhi

Sekulov

Guerra

Cerri

Una gara chiare, una di quelle da dentro o fuori. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla con l'obbligo della vittoria per proseguire il proprio cammino nei playoff di Lega Pro. La Casertana dall'altro lato forte della vittoria di misura per 1-0 di martedì sera al Moccagatta di Alessandria. Assenti per squalifica tra i bianconeri Nonge e Pedro Felipe.68' - SIMONE GUERRA!!! Tris della Juventus, ma la Casertana di fatto si fa male da sola. Cross dentro di Mbangula, Venturi esce sul pallone e si scontra con un suo difensore. Simone Guerra ne approfitta e fa il 3-0. Ora la Casertana deve fare due gol per passare.65' - DAFFARA, ancora! Stavolta sul colpo sicuro di Montalto, il portiere bianconero si esalta. Tutto fermo, però: è fuorigioco.63' - Montalto a due passi dal gol. Il colpo di testa finisce alto, ma era in ottima posizione. Juve fortunata.60' - Altra occasione per la Casertana, con Mbangula che sfrutta l'assist in profondità e tocca prima dell'uscita di Venturi. Palla a lato.50' - DAFFARA PAZZESCO! Colpo di testa di Celiento, che schiaccia dal limite dell'area piccola: para sulla linea, intervento super!48' - CERRI! Subito la risposta della Next Gen con la grande giocata in profondità di Damiani per Cerri, che infilza Venturi. 0-2 e Next Gen ora avanti: se finisce così, Juve al prossimo turno.47' - Montalto spaventa subito Daffara dalla lunga distanza dopo una gran giocata. Il portiere della Juventus devia sicuro.45' - Riparte il match!45 +1' - Termina qui il primo tempo: la Next Gen è avanti sulla Casertana, 1-0. Decide il gol di Sekulov.45' - 1' di recupero.28' - GUERRA, CHE OCCASIONE! Mbangula si gira e la mette perfettamente dentro per Guerra, che spreca da pochi passi e per pochissimi centimetri.25' - Primo tentativo della Casertana. Palla da destra, errore in disimpegno di Sekulov e poi Curcio: sinistro facile per Daffara.23' - Venturi miracoloso su Guerra, che s'inserisce perfettamente e calcia in porta. Il portiere della Casertana è perfetto.17' - GOL DELLA JUVENTUS NEXT GEN! Savona per Mbangula, poi Sekulov dopo la deviazione di Venturi e Anastasio. 0-1 per i bianconeri, che pareggiano ora i conti.10' - CERRI SI DIVORA IL VANTAGGIO! Altra grande occasione per i bianconeri, Cerri col mancino spara alto.9' - Altra super chance per i bianconeri. Cross di Cerri per Sekulov, che stacca subito di testa. Palla alta.3' - Subito Sekulov. Chance bianconera, con il tentativo di Sekulov a tu per tu con Venturi. Para il portiere della Casertana.1' - Calcio d'inizio