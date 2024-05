Che bella Juve. E che grande vittoria. Lalaper 3-1, accedendo così al secondo turno nazionale dei playoff: il sogno della Serie B, sì, è ancora vivo. E domani ci saranno i sorteggi che decreteranno il prossimo sfidante.Ecco le pagelle dei bianconeri.- Almeno due parate sensazionali. La Casertana ci ha provato, lui ha risposto. La vittoria è tra le sue mani, e su Paglino ha trovato una deviazione sforunata.Più contratto, meno spinta. Alla fine, fa ciò che deve. E lo fa bene.Salta alto e salta forte. Con la fascia al braccio, pronto al prossimo step.Come all'andata: ottima partita, soprattutto per la continuità dimostrata.Tocca il pallone ed è pericoloso: che bravo, questa sera. Senza paura.C'era da stringere i denti. L'ha fatto.Il tocco dentro per Cerri vale una partita assolutamente super.Trotterellando, arriva a una prestazione più che ottima. Con qualità, a gestire il gestibile.Meno pimpante rispetto all'andata, ma vola sulle stesse ali della sua squadra. Poi il destro di Paglino: tiene poco e niente.E' stato l'uomo in meno dell'andata, è l'uomo in più del ritorno. Sekulov ha cambiato il volto di questa squadra: la Next Gen è nelle sue sfuriate.Un paio di sgasate 'diverse'. Non lo tengono mai.Un errore grossolano, poi la parola fine. Le gambe non hanno tremato, e la Juve si aggrappa alla sua esperienza.Per tenere e contenere.Di sinistro, sul primo palo, con Venturi che aveva chiuso tutto lo spazio. Il gol è da bomber vero.Ingresso moscio: ha il colpo del ko sul destro, ma non conclude.La prima frase detta dopo il ko dell'andata: 'Non è finita'. E si è visto. Nell'atteggiamento e nella qualità. Meraviglioso.