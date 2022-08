Incredibile, ma vero. Come racconta il Corriere dello Sport, la Juventus aveva pensato a, appena passato al(che ha, anche per questo, mollato la pista Rabiot). Il brasiliano sbarca in Inghilterra, 70 milioni complessivi per il Real, un ingaggio da 20 milioni lordi al giocatore, che raddoppierà così il suo stipendio. Per il quotidiano, da tempo Casemiro sembrava pronto per una nuova avventura: dopo anni di vittorie, a Madrid sembrava tutto finito.Per il CorSport, con il suo entourage era stata valutata anche l'opzione Casemiro. Con estrema attenzione. Il quotidiano racconta come ci sia stato anche un confronto diretto tra il mediano e Allegri, suo fan da sempre. Le condizioni non si sono mai verificate e non è mai sfociato nulla in una vera trattativa. E Casemiro ha scelto lo United, lasciando Rabiot a Torino.