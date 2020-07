Paolo Casarin, ex arbitro, ha parlato a Radio Punto Nuovo dei tanti rigori concessi negli ultimi tempi in Serie A e di Marcello Nicchi: "Nicchi al quarto mandato? Durante la mia lunga carriera mi sono stati dati 2 anni di squalifica perché rilasciavo dichiarazioni ai giornali. Tutte le aziende, imprese, associazioni, squadre, ad un certo punto cambiano per necessità e mi sembra un discorso normale un ricambio ai vertici, mi pare assurdo il contrario".



SUI RIGORI - "I rigori sono aumentati negli ultimi tempi, c'è bisogno che ognuno faccia la sua parte". Paolo Casarin, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Il calcio è amministrato, sotto il punto di vista delle regole, da un'associazione nata nel 1874, l'IFAB. Ormai è uno sport che conta 150 anni, si è organizzato facilmente da subito. Quest'ultima indicazione sui rigori ha solo bisogno di essere rimessa in una situazione di grande equilibrio, in modo tale che su un fallo ci sia una sanziona adeguata. Se sul bordo dell'area c'è un colpo chiaro tra pallone e braccio di un difensore che fa di tutto per togliersi di mezzo, paragonare quest'intervento ad uno fatto a 5 metri dalla porta, non ha senso. Oggi è diventato tutto semplicemente ridicolo".