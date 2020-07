Paolo Casarin, ex arbitro internazionale, ha parlato a La Gazzetta. "Succede che, come sempre, le indicazioni di Fifa e Ifab sono uguali per tutti e poi vengono adottate con tempi, modi e perplessità variabili. Un esempio: tra il 92 e il 93 furono inasprite le sanzioni per il fallo da ultimo uomo anche per i portieri con l’espulsione. Scopo e sanzione erano chiare: il numero di gol a partita era crollato a 2,1. Ci volle tempo ma la regola fu gradualmente aggiustata e assimilata. Così con i falli di mano: perché non è tutto un rigore in Germania e Inghilterra? Intanto perché sono più cauti in area e poi perché se una regola è sbagliata la si interpreta e si lavora per modificarla. Cosa bisogna fare? Continuiamo questo processo, valutiamo le regole, interpretiamole in maniera chiara e sensata e cerchiamo anche di modificarle. Cos’è questo fortissimo rispetto delle regole? Se è necessario cambiare si cambia. Il rischio? Che i rigori finiamo per crearceli. Se basta un contatto di braccio non è così difficile che io provi a tirare sul braccio di qualcuno. E quindi bisogna tutelare anche la figura e la funzione dell’arbitro che deve recuperare prerogativa e capacità di valutazione. Giacomelli? Non ha avuto bisogno del Var, che è lì per gli errori e per quello che non puoi vedere. Lui ha visto e ha interpretato in maniera rigida ma corretta una regola. E poi rischiamo di fare un numero esagerato di gol e non è un pregio. Se diventa così facile ottenerli si annulla la fase difensiva e il ruolo dei difensori".