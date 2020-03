La quarantena da casa Nedved è uno show. Ivana, la figlia di Pavel, condivide molti momenti della sua giornata assieme al fratello Pavel Jr. I due, già di per sé inseparabili, adesso lo sono ancora di più. Ridono, scherzano, guardano assieme serie tv e lei ha pure minacciato di truccarlo con tanti follower che l'hanno spinta a farlo per davvero. Ivana ha anche abbozzato qualche ricetta, in particolar modo di dolci, e passa molto tempo ad interagire con i suoi follower in diretta.



EMOZIONI - Ivana scherza ma non troppo quando dice: "Una delle cose peggiori di questa quarantena è quando mamma o papà ti chiedono qualcosa. Non puoi scappare - dice -, non c'è più un dopo. Se mi dicono: 'Metti a posto la stanza' lo devi fare. Non è che dici 'lo faccio dopo'. Dopo quando? C'è tutto questo tempo...." ​Ma oltre agli scherzi c'è anche spazio per le emozioni, come la foto di famiglia pubblicata da Ivana con una bellissima didascalia: "Come immagino nella mia testa la prima uscita post-quarantena, ad aprile...tanto sognare non costa nulla, no?". Ma anche un video in cui si vedono due persone che ballano in terrazza alle 18, il momento in cui tutta Italia si raccoglie per un canto comune fuori dalle proprie abitazioni. Difficile, insomma, sentirsi soli con la compagnia dei fratelli Nedved che ogni giorno ci allietano con la loro gag, a tratti degne della serie tv Friends che non a caso è una delle preferite dei figli del vice-presidente della Juventus. Ogni giorno è uno show.



La quarantena di casa Nedved continua nella gallery...