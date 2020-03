Casa Vianello o casa? Battute e risate quando il difensore dellaapre le porte della sua casa ai 4 milioni e passa di followers sul suo profilo Instagram. E se non lo fa lui ci pensa la moglie Martina, sempre pronta a immortalare quello che succede nelle quattro mura e strappare un sorriso in questi giorni difficili per tutti.- Avete visto ieri? Da calciatore a chef è un attimo: Leo si è improvvisato cuoco facendo una pizza margherita ripreso passo per passo dalla sua Martina.. Ma Bonucci non si tira indietro: "Mica li butto nella doccia". Discussioni 2.0, dove non ci sono solo i vicini a sentire ma tutti i followers che erano collegati per seguire la diretta. E giù risate.- Ancora, altra gag con il piccolo Lorenzo protagonista. Il figlio maggiore della coppia è intervenuto durante la diretta della madre tenendo a precisare che non è tifoso del Torino, ma di Belotti. Il suo cuore però è esclusivamente bianconero. E batte forte per papà Leo.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI