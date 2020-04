1









Chi la passa in famiglia e chi in solitudine per colpa di questo coronavirus che non ci lascia liberi. Quella di quest'anno senza dubbio è una Pasqua insolita per tutti, costretti a casa da una pandemia che si sta cercando di sconfiggere. Leonardo Bonucci la festeggia in casa a Torino insieme alla sua famiglia: la moglie Martina e i due figli Lorenzo e Matteo. Il difensore bianconero pochi minuti fa ha postato sul suo profilo Instagram una foto della tavola di casa Bonucci per fare gli auguri a tutti.