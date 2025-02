Caruso: 'All'estero il movimento è più avanti per un motivo'

Getty Images

La ex centrocampista della Juventus Women Arianna Caruso ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale alla vigilia della sfida di domani. Le sue parole:"Nel nostro segnare poco cerco di trovare l’aspetto positivo, ovvero che creiamo anche tanto. Sappiamo che avere così tante occasioni in campo internazionale non è così facile, ma adesso dobbiamo fare di tutto per fare un ulteriore passo in avanti, segnando il più possibile"."All’estero il movimento è più avanti, ma perché si è partiti prima. In Italia stiamo lavorando tanto, sia nel club che in Nazionale, e stiamo dimostrando di poter ridurre sempre di più il gap esistente. La speranza è che presto anche un club italiano possa giocarsi una finale di Champions League".