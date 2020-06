C'è chi per trovare una soluzione alle porte chiuse sta dando spazio alla propria fantasia pur di portare un po' di colore negli stadi durante le partite. Su questo, La Gazzetta dello Sport spiega la posizione della: "Non ha previsto nulla di particolare per riempire i vuoti allo Stadium nella prima partita contro il Lecce - si legge -. Sarà comunque confermata la colonna sonora classica del prepartita bianconero, utilizzata anche nella partitella in famiglia giocata il 5 giugno".