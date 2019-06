La Juve è pronta a fare la più sana delle follie. Che sembra un ossimoro, ma è invece assomiglia sempre più alla realtà: più che pazza, pazzesca.: Matthijs non solo porterà freschezza e talento, ma anche una sana leadership a dispetto di quei 19 anni che lo rendono un investimento giusto in ogni aspetto. Lo voleva il Barcellona, l'ha trattato il Paris Saint-Germain; lo sta prendendo la Juventus.A raccontarlo è stato anche AS, tra i principali quotidiani spagnoli: De Ligt è della Juve, la certezza sulla conclusione positiva della trattativa è enorme. Come raccontato su IlBianconero.com , ormai le cifre sono definite. E fanno discutere. Nelle casse dell'Ajax potranno finire circa 70 milioni di euro, mentre al giocatore sono praticamente destinati oltre 12 milioni netti a stagione. E' una bozza di accordo, non ci sono le firme. Ma le volontà sono ferree, e resistono alle intemperie e alle provocazioni di chi non si rassegna. Resta un ultimo dettaglio, che dettaglio poi non è: una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Non è nello stile bianconero: ma non lo era neanche un investimento del genere. Prime volte, alla Continassa.