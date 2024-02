Una ventata di cambiamento sta per investire il mondo del calcio, con l'IFAB, l'istituto responsabile della standardizzazione delle regole arbitrali nel calcio, pronto a introdurre una novità rivoluzionaria: il "cartellino blu". Si tratta di una sanzione temporanea, della durata di 10 minuti, che verrà assegnata ai giocatori responsabili di proteste eccessive o di comportamenti antisportivi durante le partite.

La sperimentazione di questa nuova regola dovrebbe avvenire già nella prossima stagione della FA Cup, con l'obiettivo di ridurre comportamenti negativi e antisportivi sul campo. Questa innovazione non sostituirà i tradizionali cartellini gialli e rossi, ma si aggiungerà come un'ulteriore opzione a disposizione degli arbitri per gestire situazioni di gioco delicate.

Un esempio concreto di situazione in cui il "cartellino blu" sarebbe stato applicato è stato fornito nell'articolo del Telegraph, riguardante la finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. La clamorosa strattonata di Chiellini su Saka, se avvenuta sotto i nuovi regolamenti, avrebbe comportato l'assegnazione del cartellino blu al difensore italiano. Questo esempio evidenzia l'impatto immediato che la nuova regola potrebbe avere nel corso delle partite.

L'introduzione di questa sanzione temporanea rappresenta un passo avanti nel tentativo di promuovere il fair play e ridurre comportamenti antisportivi sul campo da gioco. La decisione finale sull'implementazione della regola è attesa dalla riunione IFAB del 2 marzo, che si terrà a Glasgow, in Scozia. La sperimentazione iniziale avverrà proprio nella prestigiosa FA Cup, offrendo così un terreno fertile per valutare l'efficacia e l'impatto di questa innovazione nel mondo del calcio.