Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 5 dicembre:- Juve, punti a orologeria. Sul campionato pende il verdetto della giustizia sportiva: tra aprile e maggio potrebbe creare polemiche enormi se ci fossero punti di penalità per i bianconeri. Le intercettazioni dei dirigenti e l'autocritica sulla gestione aziendale.- Tutti i dubbi di Elkann sulla Juve. La società é di famiglia ma i conti, i processi e il clamore mediatico non sono funzionali all'immagine di una holding internazionale.- CR7 perde il primo match con la Juve. "Manovra stipendi": i pm gli negano le carte.