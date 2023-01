Ritrovata la. Ora è agli atti. Come racconta La Gazzetta dello Sport,, a Torino, il 23 marzo 2022, nel corso della seconda perquisizione effettuata da Marco Gianoglio e dai sostituti Bendoni e Santoriello.Si tratta del documento che 'teoricamente non deve esistere' - queste le parole usate da Cesare Gabasio (capo dell’ufficio legale bianconero) e intercettate durante un colloquio con il d.s. Federico Cherubini -, di fatto un accordo per il pagamento posticipato di 19,6 milioni di euro come debito residuo che la Juve aveva maturato con il portoghese. Questo debito non sarebbe mai stato iscritto a bilancio.L’intestazione è inequivocabile: "Egregio Signor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro". L'oggetto della carta firmata da Fabio Paratici è "Accordo Premio Integrativo - Scrittura integrativa". E poi, ecco il testo: "Facciamo seguito alle intese intercorse e uniamo alla presente il documento relativo al premio integrativo riconosciuto a suo favore (Accordo Premio Integrativo) e l’ulteriore scrittura integrativa dell’Accordo Premio Integrativo (Scrittura integrativa)"."Nel confermare gli impegni assunti nei predetti documenti - si legge -, ci impegniamo altresì a consegnarvi entro il 31.07.2021 l’Accordo Premio Integrativo ritrascritto sui moduli federali 'Altre Scritture' a oggi non disponibili, e la Scrittura integrativa debitamente sottoscritta.