Nella manovra stipendi della Juventus legata alla pandemia viene coinvolto anche Cristiano Ronaldo. E’ l’accordo per il pagamento posticipato di 19 milioni di euro. Un testimone molto vicino a Ronaldo ci racconta cos'è successo davvero.#Report stasera alle 21.20 su #Rai3

Questa sera Report in programma alle 21.20 su Rai3 saranno svelati alcuni retroscena sulSono state rese note alcune anticipazioni dal profilo social del programma tv, tra cui quello sulla Carta. Da quanto riferisce un procuratore vicino al portoghese infatti: "La scrittura privata esiste, Però Ronaldo non l’hai mai firmata, l’ha firmata solo la Juventus. Perché non l’ha firmata? Perché è stato ben consigliato".