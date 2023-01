Come racconta Gazzetta, ilha dato l’ok ai legali diper visionare gli atti dell’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino sui conti della Juventus. L’interesse dello staff del campione portoghese, fresco di trasferimento all’Al-Nassr, è legato all’ormai famosa “Carta Ronaldo”. Ossia la scrittura privata relativa alle “manovre stipendi” 2020 e 2021 della Juve in virtù della quale, secondo i pm Mario, Ciroe l’aggiunto Marco, l’ex attaccante vanterebbe ancora un credito di 19,9 milioni nei confronti del club. Ed è data per imminente anche l’ufficializzazione da parte del gup della data dell’udienza preliminare, che difficilmente sarà prima di marzo.