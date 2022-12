Come racconta Gazzetta, ilesiste ed è saltato fuori, i magistrati dell’Inchiesta Prisma (Ciro Santoriello, Mario Bendoni e l’aggiunto Marco Gianoglio) sono certi di averlo trovato durante la perquisizione del 23 marzo 2022 nello studio dell’avvocato Federico Restano.(e per cui è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio per 12 persone più la Juventus, tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene, l’ex Paratici e Gabasio, con le accuse di diffusione di notizie false e manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di società quotate in borsa, emissione di fatture false e ostacolo dell’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza) hanno potuto ricostruire la «manovra stipendi», uno dei metodi, insieme alle plusvalenze fittizie, che avrebbero usato gli uomini della Signora per truccare i bilanci.