Cosa potrebbe accadere per la "carta"? Secondo, proprio niente. Spiega Gazzetta: al Bologna si dicono tranquilli: si tratterebbe semplicemente di un foglio non firmato e privo di valore legale. Una versione simile a quella della Juve, che nella relazione semestrale approvata ieri parla di documenti non ufficiali e irrilevanti sia penalmente che sportivamente. In sostanza, il sospetto degli inquirenti su di un accordo sotto banco per favorire il club bianconero non avrebbe senso di esistere, perché i memorandum e i documenti contestati dalla Procura non avrebbero valore giuridico e per questo motivo non sono stati nemmeno resi noti agli organi calcistici. Nella side letter, la Juve, oltre a un diritto di recompra (già estinto), avrebbe fatto inserire anche la possibilità di pareggiare ogni offerta futura in caso di addio del giocatore al Bologna. Un’eventualità che, tra l’altro, sinora non si è ancora verificata.