Ora si attiva anche la Procura di Bologna. E così s'allarga l'inchiesta Prisma. Dopo quanto fatto dalla magistratura di Cagliari alcuni giorni - aperto un fascicolo sull'operazione del 2018 con Alberto Cerri protagonista -, ora tocca alla: nel mirino il passaggio di Riccardodalla Juventus al Bologna per 15 milioni di euro.Da qui hanno iniziato a indagare le due procure, quella di Bologna e la Procura Federale: inviati anche alcuni ispettori a Casteldebole. Nasce tutto da una carta mai depositata in Federazione: con questa, la Juve avrebbe potuto far valere una sorta di diritto di recompra per 26 milioni di euro nel luglio 2020 e 30 milioni un anno dopo. Stando a quanto raccolto da Gazzetta, a Bologna sono tranquilli: "si tratterebbe semplicemente di un foglio non firmato e privo di valore legale. Una versione simile a quella della Juve, che nella relazione semestrale approvata ieri parla di documenti non ufficiali e irrilevanti sia penalmente che sportivamente".