Gazzetta racconta la situazione attorno allaLa prima carta era la risposta del procuratore alla. Questa, invece, è il punto di partenza che si mantiene ancora sulle generali rispetto a quanto poi sarebbe accaduto più tardi. Nella lettera si legge che «la Covisoc ha da ultimo individuato situazioni gestionali che, a proprio avviso, meritano un attento monitoraggio e ciò anche nella prospettiva dell’adozione di potenziali iniziative istituzionali da parte dei competenti organi della Figc». In pratica «si tratta, infatti, di situazioni che presentano tratti concettuali e operativi idonei a incidere sui fondamentali dei bilanci delle società sportive professionistiche (e quindi mediatamente sull’equilibrio economico e finanziario delle stesse) e che iniziano a presentarsi con frequenza statistica non trascurabile e in maniera sufficientemente generalizzata». Si citano soprattutto le operazioni «di compravendita di calciatori le quali, pur concluse per prezzi significativi, comportano flussi pecuniari assai più contenuti (se non nulli) in quanto sovente le reciproche posizioni di credito e debito sono regolate dai club a mezzo di compensazione».