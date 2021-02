Ex giocatore della Juventus, e poi assistente di Antonio Conte sulla panchina bianconera, dopo una carriera "da solista" che l'ha portato a vincere il campionato russo con lo Spartak Mosca, Massimo Carrera si è presentato al Bari, dov'è appena subentrato ad Auteri. Queste le parole di Carrera quando gli è stato chiesto se nell'accettare questa nuova destinazione c'entrassero qualcosa i trascorsi baresi di Conte: "Lui non c'entra. Io a Bari ci ho giocato e la passione mi ha entusiasmato. Ho accettato volentieri e sono pronto. Sono cresciuto come allenatore con Antonio, ho fatto la gavetta con lui, poi piano piano quando ho iniziato a fare l'allenatore da solo, ho messo del mio, ma qualcosa di lui mi è rimasto".