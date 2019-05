Massimo Carrera ha parlato ai microfoni di Radio Marte, affrontando anche il tema del dopo-Allegri e del futuro di Antonio Conte: "Mi fa piacere che qualcuno abbia pensato a me per la panchina della Juve, ma non ho avuto nessun contatto con la società. Non avrei difficoltà a parlare con Agnelli, Nedved e Paratici. Però io non ho mai allenato in Italia, anche se sono stato al fianco di un grande allenatore come Conte. Ritorno a lavorare con lui? Non si sa ancora dove andrà, mi fiderò solo quando vedrò l’annuncio ufficiale. In questo momento cerco una carriera da primo allenatore come fatto in Russia, dove mi sono divertito. Ma se dovesse richiamarmi Conte sarei in difficoltà...".