Le parole di Massimoa Tv Play:"Ritorno di Conte alla Juventus? Non sono il suo agente, ma potrebbe essere possibile. I tifosi di tutte le squadre vorrebbero vedere Antonio sulla panchina della propria. È un vincente. Sono un amico di Antonio, ma non so nulla del suo futuro. Ha le qualità per fare bene ovunque vada, è un vero condottiero. Come ogni tecnico che vuole vincere, cercherà di stilare una lista di giocatori da acquistare. Forse preferisce una squadra con la rosa giusta per giocare con il suo 3-5-2 ma può adattarsi a squadre diverse. Io suo vice alla Juve? Accetterei al volo una sua chiamata."