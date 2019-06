Massimo Carrera, ex collaboratore di Antonio Conte, ha parlato a Italsportpress.it della nuova Inter: ''Scudetto? Sono certo possa farcela, anche perché ha tutte le qualità per ripetere l’exploit sulla panchina della Juventus al primo anno. Per me Conte è decisivo per vincere come lo è Cristiano Ronaldo per la Juventus. L’Inter va tenuta in considerazione quest’anno per il titolo''.