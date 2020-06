Massimo Carrera, ex vice allenatore della Juve, oggi all'AEK Atene, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia ai microfoni di Radio Musica Television: "Sarà una partita apertissima ed entrambe hanno la possibilità di vincere. La Juventus ha una rosa più ampia, ma Gattuso sta facendo un ottimo lavoro e ha già battuto i bianconeri in campionato. Gli azzurri hanno grande aggressività ed ottima qualità tecnica".



SU DYBALA E RONALDO - "Purtroppo non li alleno e solo Sarri sa se i due giocatori possono coesistere. Da fuori è semplice parlare ma se ha fatto quelle dichiarazioni ci sarà un fondamento".