La possibilità di vedere Mauro Icardi con la maglia della Juventus nella prossima stagione non è ancora naufragata, nonostante la chiusura dell'Inter. Secondo l'ex bianconero Massimo Carrera, l'attaccante argentino potrebbe integrarsi bene con Cristiano Ronaldo: “Per la Juventus sarebbe un'opportunità, non un rischio. Parliamo di un bomber che segna un sacco. I grandi giocatori sono intelligenti e si adattano, ma il punto di partenza è capire come intende giocare Sarri”.