L'ex Juve e attuale allenatore dell’AEK Atene, Massimo Carrera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dell'emergenza Coronavirus e snocciolando qualche aneddoto interessante: "Grecia? ​Il campionato è fermo così come gli allenamenti, aspettiamo la riunione del 24 aprile. Mi auguro che si torni al più presto a giocare. Italia? Non è una situazione semplice. Non so se si riuscirà a ripartire e quando, sarebbe bello poterlo fare e finire il campionato anche a ottobre/novembre anche se non so se sarà possibile farlo. Purtroppo Bergamo è stata una delle più colpite, sono sicuro conoscendo i bergamaschi saranno in grado di rialzarsi e tornare più forti di prima. Icardi? Bisogna prima vedere come andrà a finire la situazione Coronavirus per parlare di mercato, se si svilupperà sugli scambi come penso accadrà".