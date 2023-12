Massimo, ex Juventus, ha parlato dei bianconeri al Corriere di Torino, toccando il tema futuro, per sé e per Antonio- "Con la forza di un gruppo molto compatto. I calciatori e Allegri stanno facendo un grande lavoro. La squadra fatica un po’ a segnare e non ha un gioco brillante, ma subisce pochissimo. I nerazzurri però hanno Lautaro Martinez, che fa la differenza. E Thuram è un gradissimo attaccante".- "Alla Fiorentina gli arrivano più palloni, tutto ruotava intorno a lui. Agli attaccanti capitano certi momenti negativi, ma Dusan ha tanta qualità. E l’età giovane è dalla sua parte"."Non lo so, davvero, bisognerebbe chiederlo a lui. Rispetto a quando è andato via, la dirigenza juventina è cambiata tanto. Potrebbe esserci spazio e modo per un nuovo incontro, chissà".- "È un bel progetto, mi può interessare. Mi piace molto lavorare con i giovani, sarebbe un’esperienza importante. E poi la Juve è la Juve. Ma sì, avanzo la mia candidatura".