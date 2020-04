L'ex difensore di Juve e Atalanta Massimo Carrera fa le carte alla stagione della Dea, che si è fermata sul più bello. Si parte dal sorteggio Champions. Le più abbordabili? "​Lipsia e Lione, se superasse la Juventus, sono le più abbordabili: tuttavia, a questo punto, una vale l’altra. Livello altissimo, come si fa a scegliere?"



CALDARA - "​A Zingonia ha dimostrato di essere forte, altrimenti la Juve non lo avrebbe cercato. È stato solo sfortunato: se riuscisse a giocare con continuità diventerebbe un valore aggiunto, per l’Atalanta e la Nazionale"