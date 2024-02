Carrera al BN: 'Conte farebbe comodo. Tra Allegri e Lippi la differenza è questa'

Massimo, ex difensore della Juventus e collaboratore di Antonio Conte sulla panchina bianconera, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a IlBianconero.com. Carrera, ha confrontato la prima Juve vincente di Conte a quella attuale, spiegando anche perché Massimiliano Allegri, nonostante i tanti anni e trofei vinti, divide la tifoseria a differenza di altri tecnici del passato come Marcello Lippi, che lui stesso ha avuto come allenatore.La prima Juventus di Conte recuperò punti in classifica e vinse, i bianconeri possono ripetersi?"Situazione diversa perché quella attuale è una squadra non rodata come era la nostra, con ragazzi meno abituati a questo tipo di partite.""Penso che Allegri sia in grado di fare discorsi come Conte, il problema è che è una squadra di giovani meno abituata alle pressioni"."Creso sia una questione di gioco, penso sia quella la differenza che ci sia. La Juve di Lippi vinceva facendo un bel calcio. E' normale, quella era un'altra Juve, con più qualità, abituata a vincere competizioni".Come vede un ritorno di Del Piero in società?"Una figura che abbia avuto un passato come giocatore e che faccia il dirigente serve, ma non solo per la Juve, per tutte le squadre."Ci spieghi meglio..."Una figura così riesce a trasmettere l'appartenenza, tutte queste cose sono necessarie per i giocatori che hanno meno conoscenza. Ci sono situazioni che un ex giocatore conosce, piccoli dettagli"."Non lo so, farebbe comodo a tante squadre, so solo che è un allenatore forte".