Intervistato dal Corriere di Torino, Massimo Carrera, ex difensore della Juventus, ha fatto il punto sui nuovi acquisti bianconeri per il reparto arretrato, Matthijs de Ligt e Merih Demiral. Sull'olandese: "Dovrà avere pazienza, perché Chiellini e Bonucci possono ancora giocare ad altissimi livelli. Nonostante sia giovanissimo, l'olandese ha già dimostrato professionalità e doti da leader. Crescerà ulteriormente e un giorno non farà rimpiangere Giorgio e Leonardo".

Sul turco: "Demiral nuovo Montero? Perchè no, gli assomiglia molto. Ha la medesima grinta e le qualità per regalarsi e regalare una carriera identica". Se per De Ligt si tratterà di avere pazienza, per il nazionale turco le ultime voci parlano di un ritorno di fiamma del Milan. In caso di cessione, Rugani sarebbe tolto dal mercato e reintegrato nel progetto tecnico.