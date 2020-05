4









La Juventus non ha aperto nessuna trattativa, per il momento, ma il futuro di Jorge Carrascal potrebbe incrociarsi con i colori bianconeri. Tanto, se non tutto, dipende da Gonzalo Higuain: infatti, le sorti del ventunenne colombiano sono legate a doppio filo con quelle del Pipita, il cui contratto con la Juventus scade nel 2021. La società sta cominciando a guardarsi intorno per l'ex Napoli e le possibilità di un ritorno al River Plate già dalla prossima stagione non sono ancora tramontate. Resta una pista complicata, per il momento, ma la Juventus potrebbe trovare la quadra con un'operazione stile Tevez-Boca Juniors nel 2017: una soluzione che, a quel punto, coinvolgerebbe anche Carrascal.



Per il colombiano non sarebbe il primo viaggio in Europa, visto che nel 2016-17 è approdato per una stagione in Spagna, al Siviglia Atletico - club affiliato al Siviglia -, mentre per l'anno successivo è in Ucraina, al Karapaty. Una breve parentesi, che non ha portato i risultati sperati, anche alla luce della giovane età dell'allora diciottenne Carrascal. L'età, però, non sembra essere un problema, per un calciatore che ha avuto un'infanzia complicata: ​ "Quando ero piccolo facevo a botte e giravo con i coltelli", ha ammesso lo stesso giocatore, come riportato da Calciomercato.com. Il vero problema, nella sua seppur breve carriera, al momento risultano essere stati gli infortuni: tra il 2014 ed il 2016 si è operato tre volte al menisco, inoltre, a causa di un'infezione, ha rischiato l'amputazione della gamba.



Tutto però, sembra appartenere al passato. Del futuro non v'è ancora nessuna certezza, anche se la sua carriera ha inevitabilmente preso una nuova piega. Con il River, quest'anno, ha segnato due gol in otto presenze, un bottino importante per un giovane che sta cercando il suo spazio per emergere. Trequartista, dinamico, su di lui ha speso belle parole anche Antonio Cassano, che ha ammesso di essersene innamorato. Se la Juve sarà pronta a fargli fare il grande salto, è ancora presto per dirlo, eppure il profilo continua ad essere osservato con attenzione.