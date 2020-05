L'ex difensore e oggi commentatore Lele Adani conosce per filo e per segno il River Plate. Grande tifoso dei Millionarios, ai microfoni di Tuttosport ha parlato di alcuni talenti che la Juventus potrebbe opzionare all'interno dell'eventuale operazione Higuain, che potrebbe essere messa in piedi con una formula simile a quella che portato Tevez al Boca e - due anni dopo - Bentancur alla Juve. Non solo Carrascal, ecco altri due consigli di Adani: "Montiel (classe '97, ndr) è un terzino destro alla Carvajal. Tecnica, spinta, coraggio e capacità di accentrarsi. Credo che Paratici lo abbia valutato. Martinez Quarta ('96, ndr) è un difensore centrale di posizione, tecnico e bravo a costruire che sa giocare con tanto campo alle spalle. E' ancora un po' lezioso e non va tanto sull'uno contro uno, cosa che invece la Juve ha sempre richiesto ai suoi centrali. Deve avere un po' più di cattiveria, alla Juve troverebbe i compagni giusti per completarsi".