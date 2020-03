Il Sudamerica, terra di grandi talenti che ha sempre esercitato grande fascino per l’Europa, costantemente attenta a scovare il nuovo gioiello del futuro. La Juventus guarda spesso in questa parte del continente americano: secondo quanto riporta Calciomercato.com, questa volta l’osservato speciale è Jorge Carrascal. Trequartista classe ’98 colombiano del River Plate, ha già girato diverse squadre d’Europa (Siviglia e Karpaty) fino ad approdare in Argentina a gennaio 2019. Trequartista, per l’appunto, oppure mezzala offensiva, è corteggiato anche da altre squadre. L’Ajax a gennaio ha fatto più di un sondaggio per Carrascal, nel mirino anche dei Portland Timbers, squadra di MLS. Tentativi bloccati dalla clausola che pende sul giocatore: come scrivono in Argentina, servono 20 milioni di euro per stapparlo al River Plate.