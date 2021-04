La chiave di lettura di Franco Carraro, ex figura di riferimento del calcio italiano, sulla SuperLega (progetto di cui è promotrice anche la Juventus di Agnelli). Così Carraro a Repubblica: "Credo che questo strappo sia in realtà la base per aprire un dialogo, come successe nel 1996. È come quando in Italia Mediapartner ipotizzò per prima una SuperLega, una proposta di Marco Bogarelli, scomparso pochi giorni fa, e la sua squadra di persone. Era un'organizzazione italiana, per l'Italia la seguivano Galliani e Giraudo. Alla fine divenne la base su cui la Uefa cambiò la formula della Champions. E ridistribuì le sue royalties in maniera più equa, prima prendeva percentuali maggiori sugli incassi. La Uefa dovrebbe dire a se stessa che il controllo finanziario che aveva messo in piedi dodici anni fa non ha funzionato. I club sono più indebitati, le cifre di mercato e ingaggi sono cresciute e molte decisioni non sono state capite. L'Uefa deve fare autocritica. Deve dirsi, l'esperienza non è stata positiva: si cambi. Le big hanno cominciato il dialogo dando un cazzotto. E la risposta è stata un altro cazzotto. Ma con i grandi club devi mettere le carte sul tavolo e trovare una soluzione. Serve un maxi finanziamento dopo la pandemia? E perché Uefa e Fifa non possono farsene promotori? Per me Uefa e Fifa qualcosa in termine di valore danno. Se Inter-Juve o Real-Barcellona si incontrano in amichevole, la partita vale, faccio per dire, 10. Se si incontrano in Coppa Italia o di Spagna vale 15. Se si incontrano in campionato vale 30. Se sono avversarie in Champions magari vale 50. E se si sfidano in finale di Champions vale 80. Il marchio dei club è importantissimo, ma anche il marchio Uefa ha un valore".



Così gli ha fatto eco Giancarlo Abete, ex presidente della Federalcio