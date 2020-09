1









L’ex dirigente e presidente della Figc Franco Carraro ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi, tra gli argomenti toccati, sulla lotta scudetto: “Il mio augurio è che sia un campionato equilibrato. Le squadre importanti sono sempre quelle. Forse in questo momento sulla carta la principale rivale della Juve mi sembra l'Inter. Il Napoli è tornato ai suoi livelli, sono molto contento perché merita un grande calcio. Sono contento anche per Gattuso, al Milan è stato trattato male anche se aveva fatto bene come allenatore. Gattuso continua ad essere un allenatore sottovalutato e il Napoli gli sta dando un'occasione molto importante".