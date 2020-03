L'ex Presidente della FIGC e del Coni, Franco Carraro, ha parlato della questione rinvii per quanto riguarda l'emergenza del Coronavirus ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole: "Situazioni delicate ce ne sono state, come la morte del Papa, ma sempre limitate, mentre questo è un fenomeno di dimensioni molto vaste che è in evolversi. Bisogna essere tolleranti in questa situazione: ci sta nella vita di cambiare decisione dal giovedì al sabato, ma mercoledì prossimo l’assemblea di lega dovrà decidere, La soluzione più logica è che le partite si giochino sempre e che poi le autorità di pubblica sicurezza stabiliscano se a porte aperte o a porte chiuse: non c’è dubbio che il fatto che il pubblico venga meno sia brutto, ma siccome questo fenomeno non si fermerà l’8 marzo, bisogna stabilire un principio. Dire che il campionato è falsato è un errore. A capo della Lega ci sono due persone di qualità come De Siervo e Dal Pino che sanno tutto di come valorizzare il prodotto, ma non hanno mai vissuto un’esperienza in una società come organizzatori del prodotto. Non sono preoccupato per le Olimpiadi che hanno una fortuna: si svolgeranno al caldo e dicono tutti che gli effetti del virus al caldo si attenuano. Se fossero in discussione le Olimpiadi sarebbe in discussione nel mondo anche qualcosa di più serio delle Olimpiadi"