Franco Carraro, a Dribbling, ha parlato di Agnelli e Superlega: "La prima che si è parlato Superlega è stato nel ’96 quando i club usarono quello strumento per fare pressione sull’Uefa, per far cambiare la formula della Champions League e fare aumentare gli introiti per i club. L’Uefa deve riconoscere che il suo controllo dei bilanci non funziona. Il calcio ha sempre avuto l’abitudine di spendere più di quello che incassava, ma ora si sta esagerando". Sul presidente Juve: "Ha fatto una gaffe con la questione Superlega, ma dobbiamo ricordarci che ha vinto 9 scudetti consecutivi ed è una cosa straordinaria".