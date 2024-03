La partita



Il secondo tempo

Lasubisce una sconfitta per, dopo aver giocato più di cinquanta minuti in dieci uomini a seguito dell'espulsione di Stramaccioni. La rete decisiva di Finotto all'inizio della ripresa segna il destino della partita.Il match si rivela impegnativo per i ragazzi di misterin trasferta, con la Carrarese subito pericolosa con Panico, che dopo soli due minuti conclude di poco a lato. Pochi istanti dopo, un'altra azione pericolosa dei padroni di casa vede Panico impegnare Perotti, che salva sulla linea, e poi, che effettua una super parata sul tentativo di Capello. Il primo pericolo per la Juventus Next Gen arriva al 14', con Sekulov sfiora il vantaggio con un tiro di destro, ben servito da. L'attaccante bianconero mette di nuovo alla prova Bleve al 25', ma il portiere blocca senza problemi il suo tiro.Alla mezz'ora,si distingue con una grande parata su Zanon, mentre tre minuti prima del termine del primo tempo, Panico colpisce la traversa su punizione, rappresentando l'occasione più pericolosa della Carrarese nella prima frazione di gioco. Al 37', la Juventus Next Gen subisce un duro colpo quando Stramaccioni, già ammonito, viene espulso per un fallo su Capello, lasciando la squadra in dieci uomini. Mister Brambilla cambia subito modulo, sostituendo Anghelè con Savona. Il resto del primo tempo vede ancora la Carrarese in attacco, ma senza riuscire a creare occasioni pericolose.All'inizio della ripresa, lama il suo tiro al 48' termina fuori. Dieci minuti dopo, arriva il gol della Carrarese con Finotto, che batte Daffara con un colpo di testa, portando la squadra di casa in vantaggio per 1-0. Mister Brambilla tenta di cambiare le sorti della partita con un doppio cambio, inserendo Cerri e Palumbo. La Juventus Next Gen sfiora il pareggio due volte, con Sekulov e Palumbo, ma senza successo.La Carrarese risponde con un calcio piazzato di Palmieri che colpisce la traversa, rimanendo vicina al raddoppio al minuto 86. Questo segna l'ultimo sussulto della partita, con la Juventus Next Gen che non riesce a portare a casa punti nonostante gli sforzi, giocando anche con un uomo in meno.