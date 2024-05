Carrarese-Juve Next Gen: le pagelle

Le pagelle di Carrarese-Juventus Next Gen, terminata 2-2 e che permette ai toscani di accedere alle semifinali playoff.Daffara 6: il primo gol è una conclusione imparabile e anche sul secondo sarebbe servito il miracolo.Muharemovic 5,5: qualche sbavatura, anche in fase di impostazione.Pedro Felipe 5,5: non è perfetto sui gol, soprattutto sul secondo.Savona 6: sfiora il gol di testa da calcio d'angolo. La personalità c'è sempre.Rouhi 7: spinta costante sulla fascia e con anche qualità nei primi 45 minuti. Cala nel secondo tempo ma era inevitabile. L'assist per Sekulov è una perla.Hasa 6,5: si divora il gol del momentaneo 2-1 ma si fa perdonare con l'assist per Cerri e la giocata per Sekulov che però non viene sfruttata. In generale è l'uomo su cui la Juve si appoggia, sempre e comunque. (dal 91' Da Graca, sv)Damiani 5,5: poco nel gioco, rispetto al compagno di reparto è più isolato e non incide.Comenencia 6: da una sua pressione la Juve sfiora il gol nel primo tempo. Cresce con l'andare della partita. (dal 78' Palumbo)Mbangula 5: il meno pericoloso, tocca pochi palloni e quando ha l'occasione, come ad inizio secondo tempo, perde il tempo per calciare.Sekulov 7: che peccato per quella conclusione finita al lato sul 2-2. Ma che si può dire? Il gol è da "fuori categoria", l'ultimo a mollare, il più pericoloso di tutti.Guerra 5,5: i palloni che tocca li gioca bene, manca però nell'ultima conclusione.Anghelé (dal 56') 6: dal suo cross arriva il gol del 2-2.Cerri (dal 56') 6,5: trova il gol pochi minuti dopo l'ingresso in campo. Nel posto giusto, nel momento giusto, come si chiede ad un centravanti come lui.Palumbo (dal 78') 6,5: va vicino al gol con una conclusione dalla distanza.Brambilla 6,5: un'altra impresa sfiorata. La Juve viene eliminata ma senza rimpianti, la seconda parte di stagione è stata sopra le aspettative. E anche questa sera, la squadra ha dimostrato di essere all'altezza.